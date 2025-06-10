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 | Onur Kaya

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son hava tahminlerine göre, yurdun bazı bölümleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor. 10 il için sağanak uyarısı yapan Meteoroloji, diğer illerde ise havanın açık ve az bulutlu olacağını bildirdi. Sıcaklıkların ise yurt genelinde hafta sonuna kadar daha da artması bekleniyor. İşte 10 Haziran Salı hava durumu raporunun ayrıntıları...

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Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 06:57
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 07:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10 Haziran Salı gününün hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son tahminlere göre bazı illerde hava yağmurlu olacak. Meteoroloji, birçok ilde sağanak yağışın etkili olacağı uyarısını yaptı. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

METEOROLOJİ'DEN 10 İL İÇİN YAĞMUR UYARISI

Meteoroloji'nin paylaştığı verilere göre; yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu seyredecek.

Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güney, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van'ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi beklenirken, rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 28°C Parçalı ve az bulutlu

BALIKESİR 31°C Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 29°C Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin yer yer çok bulutlu, Denizli’nin güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR 36°C Parçalı ve az bulutlu

AFYONKARAHİSAR 31°C Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 36°C Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 38°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı bulutlu, Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA 32°C Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 35°C Az bulutlu ve açık

HATAY 32°C Az bulutlu ve açık

ISPARTA 33°C Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 33°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 33°C Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 30°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 31°C Parçalı ve az bulutlu

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BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 29°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 30°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 31°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 24°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 32°C Parçalı ve az bulutlu

RİZE 26°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 27°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C Parçalı ve az bulutlu

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DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARS 21°C, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 36°C, Parçalı ve az bulutlu

VAN 22°C, Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 25°C, Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den yağmur uyarısı: 10 ilde sağanak etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 39°C, Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 38°C, Az bulutlu ve açık

MARDİN 36°C, Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 41°C, Az bulutlu ve açık

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