Meteoroloji'den yeni rapor! Yalancı bahara dikkat edin | 6 Mart Hava durumu

Meteoroloji 6 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde güneş yüzünü olabildiğince gösterecek. Sıcaklık değerleri ülke genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Ancak yalancı bahara aldanmak, hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına geliyor. İşte son tahminler...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yalancı bahar olarak da adlandırlabilecek bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Ancak sıcak havaya aldanarak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.
Bugün, ülkenin çok büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava olacak. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Sıcaklık değerleri Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Öte yandan uzmanlar, havaların ısınmasının gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki keskin fark nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Gündüz kıyafet seçimlerinin ince yapılması akşam saatlerinde hızla yaşanan soğumayla birlikte hastalık ve salgın ortamına zemin hazırladığını belirtiyor.
MARMARA BÖLGESİ
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ