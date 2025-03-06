Meteoroloji'den yeni rapor! Yalancı bahara dikkat edin | 6 Mart Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yalancı bahar olarak da adlandırlabilecek bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Ancak sıcak havaya aldanarak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün, ülkenin çok büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava olacak. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklık değerleri Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GECE İLE GÜNDÜZ SICAKLIK FARKINA DİKKAT!

Öte yandan uzmanlar, havaların ısınmasının gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki keskin fark nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Gündüz kıyafet seçimlerinin ince yapılması akşam saatlerinde hızla yaşanan soğumayla birlikte hastalık ve salgın ortamına zemin hazırladığını belirtiyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE 19°C Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 18°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

AFYON 16°C Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 20°C Az bulutlu ve açı

İZMİR 20°C Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA 26°C Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli

ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA 18°C Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 18°C Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 18°C Parçalı ve az bulutlu

KONYA 15°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU 19°C Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 18°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 14°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

AMASYA 17°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SAMSUN 16°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 11°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM 3°C Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

KARS 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA 15°C Parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ