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 | Suat Vilgen

Meteoroloji'den yeni rapor! Yalancı bahara dikkat edin | 6 Mart Hava durumu

Meteoroloji 6 Mart hava durumu raporunu paylaştı. Ülke genelinde güneş yüzünü olabildiğince gösterecek. Sıcaklık değerleri ülke genelinde mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Ancak yalancı bahara aldanmak, hastalıklara davetiye çıkarmak anlamına geliyor. İşte son tahminler...

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 07:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye yalancı bahar olarak da adlandırlabilecek bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde sıcaklık ortalamaları mevsim normallerinin üstüne çıkıyor. Ancak sıcak havaya aldanarak tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün, ülkenin çok büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava olacak. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu,bu sabah ilk saatlerde Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Kars çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK ARTIYOR

Sıcaklık değerleri Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

GECE İLE GÜNDÜZ SICAKLIK FARKINA DİKKAT!

Öte yandan uzmanlar, havaların ısınmasının gece ile gündüz sıcaklıkları arasındaki keskin fark nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor. Gündüz kıyafet seçimlerinin ince yapılması akşam saatlerinde hızla yaşanan soğumayla birlikte hastalık ve salgın ortamına zemin hazırladığını belirtiyor.

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

  • EDİRNE 19°C Az bulutlu ve açık
  • İSTANBUL 16°C Az bulutlu ve açık
  • KIRKLARELİ 18°C Az bulutlu ve açık
  • KOCAELİ 18°C Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

  • AFYON 16°C Az bulutlu ve açık
  • DENİZLİ 20°C Az bulutlu ve açı
  • İZMİR 20°C Az bulutlu ve açık
  • MANİSA 19°C Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

  • ADANA 26°C Az bulutlu ve açık, bu sabah saatlerinde sisli
  • ANTALYA 25°C Az bulutlu ve açık
  • HATAY 23°C Az bulutlu ve açık
  • MERSİN 23°C Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

  • ANKARA 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • ÇANKIRI 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • ESKİŞEHİR 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • KONYA 15°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

  • BOLU 19°C Parçalı ve az bulutlu
  • DÜZCE 18°C Parçalı ve az bulutlu
  • SİNOP 14°C Parçalı ve az bulutlu
  • ZONGULDAK 12°C Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

  • AMASYA 17°C Parçalı ve az bulutlu
  • ARTVİN 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
  • SAMSUN 16°C Parçalı ve az bulutlu
  • TRABZON 11°C Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • ERZURUM 3°C Parçalı zamanla az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
  • KARS 8°C Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
  • MALATYA 15°C Parçalı ve az bulutlu
  • VAN 6°C Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

  • DİYARBAKIR 20°C Az bulutlu ve açık
  • GAZİANTEP 20°C Az bulutlu ve açık
  • SİİRT 18°C Az bulutlu ve açık
  • ŞANLIURFA 22°C Az bulutlu ve açık
ETİKETLER
#sıcaklık
#soğuk hava
#eş
#Güneşli hava
#Yeşil araba İstanbul
#Hava Durumu
#Meteoroloji
#Gündem
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