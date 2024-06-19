Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı: 10 derece daha yüksek! İşte 19 Haziran hava durumu

19 Haziran 2024 06:40 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 06:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 19 Haziran hava durumu raporunu yayımladı. Raporda görüşlerine yer verilen uzmanların tahminlerine göre Türkiye sıcak ve kuru havanın etkisinde kalmaya devam edecek. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 7 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Başta kronik rahatsızlıkları olanlar olmak üzere vatandaşların güneşin en dik açıdan yeryüzüne ulaştığı saatlerde mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları önem arz ediyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ben karşın bazı bölgeler yerel yağışlarla nefes alıyor. Bugün Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak ve Burdur ile Isparta'nın kuzey ve batı, Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yurdun kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bu arada Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney, Ege'nin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

19 HAZİRAN İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 37°C Az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C Az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C Az bulutlu

AFYON °C, 34°C Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C Az bulutlu

MUĞLA °C, 40°C Az bulutlu

ADANA °C, 39°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı iç kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 34°C Az bulutlu, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

KONYA °C, 34°C Az bulutlu

SİVAS °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 42°C Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C Az bulutlu ve açık