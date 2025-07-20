Meteoroloji'den yeni uyarı! Şiddetli sağanak geliyor: 4 il için sarı kodlu alarm verildi

İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi sitesinden güncel hava durumu raporu yayımlandı. MGM'nin hava durumu raporunda yurdun doğusunda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi.
Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in güneyi ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
MGM vatandaşlara yaptığı uyarıda; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.