Meteoroloji'den yeni uyarı! Şiddetli sağanak geliyor: 4 il için sarı kodlu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi sitesinden güncel hava durumu raporu yayımlandı. MGM'nin hava durumu raporunda yurdun doğusunda 4 il için sarı kodlu uyarı verildi.

SAĞANAK ŞİDDETLİ VURACAK

Erzurum'un kuzey ve doğusu, Artvin'in güneyi ile Kars ve Ardahan'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SEL VE DOLU YAĞIŞINA DİKKAT!

MGM vatandaşlara yaptığı uyarıda; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

https://x.com/meteoroloji_twi/status/1946926303543959560