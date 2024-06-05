Meteorolojinin "İzobarik sırt" uyarısı korkutmuştu! Püfür püfür esecek rüzgarlar yakında başlıyor

05 Haziran 2024 14:20 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 16:35

Ülke genelinde artan sıcak hava dalgasının nedeninin izobarik sırt olduğunu açıklayan Meteoroloji vatandaşlarda korkuya neden oldu. Haberlere yansıyan izobarik sırt uyarısı sonrası vatandaşlar bu sürecin ne kadar devam edeceğini merak etti.

METEOROLOJİNİN "İZOBARİK SIRT" UYARISI KORKUTMUŞTU!

İzobarik sırt; mevsim normalleri dışında seyreden hava sıcaklık dalgasında aniden yaşanan yükselmeye denir. Bu ani yükseliş bunaltıcı bir sıcak havaya neden olur. Yüksek basınçla hava yere düştükçe yerden yükselen sıcaklık artar. Bu hava akımı genellikle Afrika ve Arap yardım adasında görülür.

Hava akımı bu yarımadadan İstanbul'un yanı sıra Marmara Bölgesindeki diğer şehirlerde de etkisini gösterdi. Hava akımı bir süre sonra düşünce mevsim normallerindeki sıcaklık yeniden yaşanır. Hatta neme bağlı bazı bölgelerde yağmurda meydana gelir.

PÜFÜR PÜFÜR ESECEK RÜZGARLAR YAKINDA BAŞLIYOR

Haziran ayının ilk günlerinde etkisini sürdüren bu hava akımı düştükçe sıcaklık etkisi de düşecek. Vücut ısısını olumsuz etkileyen izobarik sırt sıcaklığının ise kısa süreceği müjdesi geldi. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, bu hafta bitmeden serin rüzgarların geleceğini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Kerem Ökten, 7 Haziran itibaren serin rüzgarların geleceğini paylaştı. Keskin sıcaklık sonrası 7 Haziran da Güneydoğu Anadolu dışında diğer tüm bölgelerde etkili olacak olan serinlikle hava sıcaklığı ortalama 5 derece düşecek.

Şimdilerde ise Antalya'dan Adana'ya Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya kadar birçok şehirde sıcaklık anormal seviyenin üstünden seyrederek termometreleri 45 derece üstüne çıkardı.