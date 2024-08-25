Meteor iddiası sonrası göktaşı paniği! Ekipler bu kez Muğla'da alarma geçti

25 Ağustos 2024 15:41 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 16:06

Aydın'da sabah saatlerinde güçlü bir patlama sesi halkı panikletti. Jandarma olay için harekete geçerken uzmanlar patlamanın meteor olabileceğinden bahsetti. Benzer olay öğle saatlerine yakın Muğla’da yaşandı.

GÖKTAŞI DÜŞTÜ İHBARLARI

Muğla'da saat 11.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen göktaşı düştüğü ihbarları, ekipleri alarma geçirdi.

MUĞLA'DA EKİPLER ALARM VERDİ

Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesine bağlı Turunç, Karşıyaka ve Hisarönü mahalleleri, Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi, Datça ilçesine bağlı Kızlan ve Emecik mahalleleri, Fethiye ilçesine bağlı İnlice Mahallesi, Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük ve Kadı Kalesi mahallelerinden ihbarlar yapıldı. Gelen çok sayıdaki ihbar üzerine ekipler alarm durumuna geçti.

İhbarları değerlendiren jandarma ekipleri, bölgelerde araştırma başlattı. Yapılan incelemeler sonunda herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ege ve Akdeniz kıyı şeridinde yer alan birçok şehir ve ilçeden benzer ihbarların geldiği öğrenildi.