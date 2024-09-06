Metin Lokumcu davasında sanıklar hakkında 13 yıl sonra karar

06 Eylül 2024 19:11 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı dönemindeki Hopa mitingindeki olaylarda biber gazı nedeniyle fenalaşan Metin Lokumcu davasında karar çıktı. Lokumcu'nun ailesi olaylar sırasında gaz bombası yüzünden kalp krizi geçirdiğini söyleyerek suç duyurusunda bulunmuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011 yılındaki Hopa'daki mitinginde çıkan olaylarda polislerin attığı gaz bombasından öldüğü iddia edilen emekli öğretmen Metin Lokumcu hakkındaki davada karar çıktı. Dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi.

METİN LOKUMCU DAVASI NEDİR?

2011 yılındaki olaylarda Lokumcu biber gazı sebebiyle fenalaşmış kalp krizi geçirdiği anlaşılarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. 55 yaşındaki Lokumcu'nun ölümünden 10 yıl sonra iddianame kabul edilerek 2021 yılında dava açılmıştı.

Gaz kullanan 13 polis hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla 21 Nisan 2021 tarihinde başlanırken, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma Trabzon'a alındı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayan davada bugün 14. duruşma gerçekleşti.

POLİSLERE BERAAT ÇIKTI

Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan duruşma akşam saatlerine kadar sürdü. 9 saat süren duruşma sırasında mahkeme heyeti 2 kez birer saat ara verdi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti aralarında dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında mahkeme heyeti beraat kararı verdi.

Duruşma nedeniyle gün boyu Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri adliye önü ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.