Metrekareye 100 kg yağış düştü! Dere taştı, onlarca evi su bastı

28 Temmuz 2024 05:48 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 05:51

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Sinop'un Erfelek ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağmur sonrası Kınık Deresi'nin debisi yükseldi ve coşarak taşkına neden oldu.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Ayrıca Erfelek ilçesinde yağmur sonrası birçok ev ve iş yerinden su baskını haberi geldi. Zemin kattaki birçok dükkân ve evlerde de su baskınlarının yaşandığı ve vatandaşın kendi imkânlarıyla suları tahliye etmeye çalıştığı öğrenildi.

'CAN KAYBI YOK'

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Erfelek ilçesinde metrekareye 100 kg'ın üzerinde yağış düştüğünü açıkladı. Özarslan, "Gece saatlerinden itibaren devam eden yoğun sağanak yağış nedeniyle 21 adet su baskını ve 3 adet mahsur kalma ihbarı, toplam 24 adet ihbara ve meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar, gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinde müdahale edildi. Su alan, su baskınına maruz kala iş yeri/depoların, konutların, birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlenmesi, kanalların ve menfezlerin açılması, dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edilmesi gibi çalışmalar, kamu kurumları ve belediyelerimizin araç ve personel dahil tüm imkanlarıyla, süratle ve aralıksız bir şekilde yürütüldü. Yağışlar Erfelek'te saat 23.05 itibarıyla sona erdi. Mahsur kalan 3 vatandaşımız ekiplerimizce kurtarıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı yok" dedi.