Metrekareye 24 kilogram yağış düştü, şehir göle döndü!

13 Ekim 2024 02:12 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 02:20

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası Karabük'te gece saatlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetli yağış sonrası yollar göle dönerken, çok sayıda iş yeri ve bodrum katlarını su bastı.

Kahvehaneyi su bastı yine de oyundan vazgeçmediler! İlginç anlar kaydedildi

Kahvehaneyi su bastı yine de oyundan vazgeçmediler! İlginç anlar kaydedildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük​'te sağanak yağmur gece yarısı etkili oldu. Rüzgar​ ve sağanak yağmurun bir anda bastırması ile yollar​ göle dönerken sürücüler zor anlar yaşadı. Metrekareye yaklaşık 24 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

Kentte çok sayıda iş yeri ve bodrum katları sular içerisinde kaldı. Polis ekipleri kentte olumsuzluklara karşı tedbir almaya çalışırken, belediye ekipleri de su birikintilerinin yaşandığı yollarda ve su basan iş yeri ile bodrum katlarında tahliye işlemlerinde bulundu.

31 Ağustos'ta sağanak sonrası araçların sular içerisinde kaldığı 100. Yıl Mahallesinde su tahliye giderinin açık bırakılması yaşanacak su baskınlarının önüne geçti.

Öte yandan yağışın gece saatlerinde de etkili olması beklenirken, olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.