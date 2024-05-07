Metrelerce sürüklendi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp devam etti
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 May 2024 15:18 - Güncelleme : 07 May 2024 15:27
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletiyle kaza yapan sürücünün sakin tavırları izleyenleri şaşkına çevirdi. Sürücü kaza yaptıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi motosikletini yerden kaldırdı.
Orta Mahalle, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinde yaşanan kazanın görüntüleri şoke etti. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklendi.
RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI
Motosiklet, yerde metrelerce savrulurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkan ve motosikletine doğru yürüyen sürücü bir vatandaş ile motosikleti yoldan kaldırdı. Görenlerin 'Bu kadarına da pes' dediği arlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı