Metrelerce sürüklendi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp devam etti

07 May 2024 15:18 - Güncelleme : 07 May 2024 15:27

Orta Mahalle, Prof. Dr. Yaşar Uçar Caddesinde yaşanan kazanın görüntüleri şoke etti. Motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek sürüklendi.

RAHAT TAVIRLARI ŞAŞIRTTI

Motosiklet, yerde metrelerce savrulurken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Olay sonrası hiçbir şey olmamış gibi yerden kalkan ve motosikletine doğru yürüyen sürücü bir vatandaş ile motosikleti yoldan kaldırdı. Görenlerin 'Bu kadarına da pes' dediği arlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.