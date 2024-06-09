Metrelerce yükseğe fışkırdı, dev obruk oluştu

09 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:47

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir nedenle sulama birliğine ait su küpü patladı.

METRELERCE YÜKSEKLİĞE FIŞKIRDI

Tarım sulamasında kullanılan küpün patlaması sonucu bir pamuk tarlası adeta sulara gömüldü. Tarlanın büyük bir bölümü sular altında kalırken metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

SUYUN ÇIKTIĞI YERDEN DEV OBRUK OLUŞTU

Su küpünün patladığı bölgede dev obruk oluşurken, pamuk tarlasında ise zarar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldığı bildirildi.