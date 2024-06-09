Metrelerce yükseğe fışkırdı, dev obruk oluştu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Haziran 2024 09:41 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:47
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliğine ait küp patladı. Suyun metrelerce yukarı fışkırdığı olay sonrası tarlalar sular altında kaldı. Suyun fışkırdığı bölgede büyük bir obruk oluştu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Balaban Mahallesi'nde meydana gelen olayda; henüz bilinmeyen bir nedenle sulama birliğine ait su küpü patladı.
METRELERCE YÜKSEKLİĞE FIŞKIRDI
Tarım sulamasında kullanılan küpün patlaması sonucu bir pamuk tarlası adeta sulara gömüldü. Tarlanın büyük bir bölümü sular altında kalırken metrelerce yüksekliğe fışkıran tazyikli su, görevlilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
SUYUN ÇIKTIĞI YERDEN DEV OBRUK OLUŞTU
Su küpünün patladığı bölgede dev obruk oluşurken, pamuk tarlasında ise zarar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı