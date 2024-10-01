Metro İstanbul açıkladı! Eminönü-Sirkeci hattında seferler iptal edildi

01 Ekim 2024 18:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:32

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Yapılan açıklamada Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında sefer yapılamadığı duyuruldu.