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Metro İstanbul açıkladı! Eminönü-Sirkeci hattında seferler iptal edildi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
01 Ekim 2024 18:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 18:32
Metro İstanbul açıkladı! Eminönü-Sirkeci hattında seferler iptal edildi

İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Yapılan açıklamada Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında sefer yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza​ meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmadığı belirtildi. 

Yolcuların mağduriyet yaşamaması için arızanın giderilmesi adına çalışmalar hızla devam ederken, Metro İstanbul yetkilileri, yolcular alternatif ulaşım yöntemleri tercih etti. 

Metro İstanbul açıkladı! Eminönü-Sirkeci hattında seferler iptal edildi - 1. Resim

ARIZA GİDERİLDİ, SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Arızanın ne zaman giderildiğine dair Metro İstanbul'dan açıklama geldi. X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür." denildi. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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Aylin 1 Ekim 2024 18:31

Bu tramvai olayı biraz üzücü değil mi, her zamanki gibi bir sıkıntı oluyor

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