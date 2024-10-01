Metro İstanbul açıkladı! Eminönü-Sirkeci hattında seferler iptal edildi
İBB'ye bağlı Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik arıza yaşandığı bildirildi. Yapılan açıklamada Eminönü ile Sirkeci istasyonları arasında sefer yapılamadığı duyuruldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferler Kabataş-Eminönü ve Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılmadığı belirtildi.
Yolcuların mağduriyet yaşamaması için arızanın giderilmesi adına çalışmalar hızla devam ederken, Metro İstanbul yetkilileri, yolcular alternatif ulaşım yöntemleri tercih etti.
ARIZA GİDERİLDİ, SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
Arızanın ne zaman giderildiğine dair Metro İstanbul'dan açıklama geldi. X hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler normale dönmüştür." denildi.
Bu tramvai olayı biraz üzücü değil mi, her zamanki gibi bir sıkıntı oluyor