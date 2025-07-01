Metro İstanbul duyurdu! Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı gereği M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir duyuruya kapatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının bugün kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağı ifade edildi. Öte yandan Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı.



Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.

https://x.com/metroistanbul/status/1939945618648039676