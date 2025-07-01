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 | Bengül Arıca

Metro İstanbul duyurdu! Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği’nin kararı gereği M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattının ikinci bir duyuruya kapatıldığını duyurdu.

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Metro İstanbul duyurdu! Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.07.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
01.07.2025
saat ikonu 10:49

Metro İstanbul, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bazı metro istasyonlarının bugün kapalı olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapalı olacağı ifade edildi. Öte yandan Beyoğlu'nda toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 gün süreyle yasaklandı.

Metro İstanbul duyurdu! Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı


Metro İstanbul'dan yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.

https://x.com/metroistanbul/status/1939945618648039676

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ETİKETLER
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#Toplantı Yürüyüşü Yasaklama
#Gündem
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