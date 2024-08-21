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Metro İstanbul duyurdu: Tramvay seferleri durduruldu

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ağustos 2024 22:29 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 22:38
Metro İstanbul duyurdu: Tramvay seferleri durduruldu

Sultanahmet'te şüpheli çanta ihbarı üzerine tramvay seferleri durduruldu. Fünyeyle patlatılan çantadan elbise çıkarken İBB'ye ait Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu. 

Sultanahmet tramvay durağında, şüpheli bir paketin bulunması üzerine emniyet güçleri bölgeye yönlendirildi. Durağın çevresine güvenlik şeridi çekilerek gerekli tedbirler alınırken tramvay seferleri de durduruldu.

İBB'den yapılan açıklamada "Emniyet güçlerinin aldığı karar doğrultusunda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda seferler Kabataş-Eminönü ve Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi. 

Metro İstanbul duyurdu: Tramvay seferleri durduruldu - 1. Resim

ŞÜPHELİ PAKET PATLATILDI

Bomba imha uzmanlarının kontrollü şekilde patlattığı paketin içinden giysiler çıktı.

Şüpheli paket nedeniyle geçici olarak durdurulan Sultanahmet tramvay seferleri, incelemelerin tamamlanmasının ardından yeniden normale döndü. İBB'ye bağlı Metro İstanbul, seferlerin normale döndüğünü duyurdu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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