Metro İstanbul duyurdu: Valilik M2 Taksim - Taksim-Kabataş Füniküler Hattını kapattı

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve - F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."