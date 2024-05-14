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Metro kullanacaklar dikkat! Sabiha Gökçen durağında arıza

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 17:06 - Güncelleme : 14 May 2024 17:14
Metro kullanacaklar dikkat! Sabiha Gökçen durağında arıza

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapılacak.

Metro İstanbul M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro hattında yaşanan arıza nedeniyle açıklamada bulundu. İstasyonda yaşanan arıza nedeniyle seferler Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapılacak.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMA YAPTI 

Metro İstanbul yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 
 
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kadıköy-Tavşantepe istasyonları arasında yapılmaktadır.

KADIKÖY- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO HATTI DURAKLARI

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı durakları ise şu şekilde; Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı, Maltepe, Huzurevi, Gülsuyu, Esenkent, Hastane-Adliye, Soğanlık, Kartal, Yakacık-Adnan Kahveci, Pendik, Tavşantepe, Fevzi Çakmak-Hastane, Yayalar, Kurtköy, Sabiha Gökçen Havalimanı.
 
 
 
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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