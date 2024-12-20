Metro yaya geçidini su bastı! Vatandaş su içinde yürümek zorunda kaldı

20 Aralık 2024 15:08 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 15:16

İstanbul Fatih'te bulunan Ulubatlı Metro istasyonunu su bastı. İstasyonda bulunan lavabo giderinin patlaması sonucu alt geçit sular altında kaldı. Yürümekte zorluk çeken vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

M1B Yenikapı - Kirazlı Metro hattının Topkapı - Ulubatlı Metro durağında bulunan alt geçit sular altında kaldı. İstasyonda bulunan lavabo giderinin patlaması sonucu oluşan su birikintisi vatandaşlara zor anlar yaşattı.

"KARŞIYA GEÇECEKTİM AMA GEÇEMEDİM"

Oluşan su birikintisi nedeniyle karşıya geçemediğini ifade eden bir vatandaş, “Karşıya geçecektim ama geçemedim. Burada bir önlem alınsa da karşıya geçsek. Şuan trafikte yok araçlarda hızlı geçiyor” dedi.