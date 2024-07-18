Metrobüs arızalandı yolcular köprü çıkışında indirildi

18 Temmuz 2024 19:34 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 19:42

Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüsü, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası istikametine ilerlerker 15 Temmuz Şehitler Köprüsü durağına yakın bir mesafede arızalandı.

KÖPRÜ ÇIKIŞINDA İNDİRİLDİLER

Sürücü tarafından köprü çıkışında indirilen yolcular, yollarına yürüyerek devam etti.

Arızalanan metrobüsün yolu kapatması sebebiyle diğer metrobüsler uzun kuyruklar oluşturdu. Durağa giremeyen metrobüsler araç yolundan ilerledi.

Arıza, metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğuna neden oldu.Yol bakım aracıyla arızalı metrobüsün çekilmesinin ardından seferler normale döndü.