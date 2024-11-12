Metrobüs duraklarındaki yolcu yoğunluğu isyan ettiriyor! Acil çözüm bekleniyor

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı

12 Kasım 2024 10:52 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 11:13

İstanbullunun yol çilesi bitmek bilmiyor. Arızalanan metrobüsler nedeniyle azalan araç sayısı ve yapılan yol yenileme çalışmalarıyla duraklarda yaşanan yoğunluk vatandaşı canından bezdiriyor. Durağa gidebilmek için dakikalarca oluşan uzun kuyruklarda bekleyen yolcular bu duruma acil çözüm bekliyor.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte nispeten rahatlayan kent trafiğinde toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenler; metro, metrobüs, otobüs ile Marmaray'a yöneldi. Söğütlüçeşme'den başlayan metrobüs seferlerinde yaklaşık 30 dakika aksama meydana geldi. DURAKLAR DOLDU TAŞTI Avrupa Yakası'na doğru seferlerin ilk durağı olan Söğütlüçeşme ve kent ulaşımında ana noktalardan Altunizade ile çevresinde yoğunluk oluştu. Altunizade'deki köprüde metrelerce yolcu kuyruğu gözlenirken M-5 Üsküdar-Samandıra Metro durağındaki yoğunluk dikkati çekti. YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ Duraklarda bekleyen yolcular, işlerine geç kaldıklarını belirtip görevlilere tepki gösterdi. İBB Cep Trafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 51, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 67'ye ulaştı. Kent genelindeki trafik yoğunluğu ise yüzde 58'e kadar çıktı. İlgili Haberler Son dakika | Avcılar'da metrobüs yangını! İşte ilk görüntüler Sefaköy'deki metrobüs kazasında soruşturma tamamlandı