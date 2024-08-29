Metrobüs kazasında araç içi görüntüleri ortaya çıktı! Yolcular metrelerce savruldu

29 Ağustos 2024 15:46 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 15:57

Küçüçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasının araç içi kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.

YOLCULAR BÖYLE SAVRULDU

Kaza sırasında yolcuların çarpmanın etkisiyle savrulduğu, ortalığın aniden toz duman olduğu da görüldü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoföründen birinin ifadesi ortaya çıktı. Bypass yolu açıldığını fark ettiğini ancak yolda ne bir işaret ne de bir yönlendirme görmediğini belirten şoför, "Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" şeklinde konuştu.