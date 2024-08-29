Metrobüs kazasında araç içi görüntüleri ortaya çıktı! Yolcular metrelerce savruldu
İstanbul'da Sefaköy durağında yaşanan metrobüs kazasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kaza anında yaşanan kaos, araç içi kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...
Küçüçekmece’de sabah saatlerinde meydana gelen metrobüs kazasının araç içi kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olan araca çarpmamak için direksiyonu kırdığı, o esnada da karşı yönden gelen metrobüse çarptığı görülüyor.
YOLCULAR BÖYLE SAVRULDU
Kaza sırasında yolcuların çarpmanın etkisiyle savrulduğu, ortalığın aniden toz duman olduğu da görüldü.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Küçükçekmece'de meydana gelen metrobüs kazasının ardından gözaltına alınan 2 metrobüs şoföründen birinin ifadesi ortaya çıktı. Bypass yolu açıldığını fark ettiğini ancak yolda ne bir işaret ne de bir yönlendirme görmediğini belirten şoför, "Kendi yolumdan ilerlerken bana doğru bir metrobüs geldiğini fark ettim ve onun lastiklerinden duman çıktığını gördüm. Ben fren yaparak durmaya çalıştım fakat kafa kafaya çarpışmayalım diye metrobüsü bariyerlere doğru yönlendirdim ve sürterek durabildim. Bir bilgilendirme ve işaret yoktu. Kazanın olmasının nedeni bypass yolunun kör noktaya açılmış olması ve herhangi bir uyarı işaretinin bulunmaması" şeklinde konuştu.