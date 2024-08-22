Metrobüs kullanacaklar dikkat! Bu duraklar hizmet dışı kalacak

22 Ağustos 2024 17:08 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 17:13

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından metrobüs yolunda başlatılan yol çalışmaları devam ediyor. "Beyaz Yol" çalışması kapsamında yapılan çalışmalar nedeniyle bazı duraklar geçici olarak hizmet dışı kalacak.

İBB de bir duyuru yayınlayarak vatandaşları uyardı.

İBB SAAT VEREREK UYARDI

Yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor. Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durağın, 26 Ağustos Pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacağı bildirildi.

Dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlaması tahmin ediliyor.