Metrobüste doğan bebek ömür boyu ücretsiz toplu taşıma hakkı kazandı! 

16 Ekim 2024 20:32 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 20:39

İstanbul Esenyurt’ta dün yaşanan olayda 35 haftalık hamile Hanife Mete, metrobüste doğum yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metrobüste dünyaya gelen Yılmaz bebeğin ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacağını duyurdu.

Dün öğle saatlerinde hastane kontrolüne gitmek için metrobüse binen 35 haftalık hamile​ Hanife Mete, doğumun başladığını fark etti. Metrobüste doğum​ yapan kadın ve bebeği hemen hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğu duyurulurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

METROBÜSTE DOĞAN BEBEĞE ÜCRETSİZ ULAŞIM HAKKI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, metrobüste doğan bebeğe ömür boyu ücretsiz toplu taşıma kartı hediye edildiğini duyurdu.

İmamoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

“Metrobüs’te dünyaya gelen Yılmaz Bebek​ İstanbulkart ile ömür boyu toplu taşımadan ücretsiz faydalanacak. Mete ailesine bebeklerini sağlıcakla büyütmeleri dileğiyle.”