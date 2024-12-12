Metrobüste korku dolu anlar! Bir anda dumanlar yükseldi

12 Aralık 2024 11:19 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:21

Halıcıoğlu metrobüs durağında sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Seyir halindeki metrobüsten bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Büyük panik yaşayan yolcular hızla tahliye edildi.

İstanbul​'da saat 09:30 sıralarında Halıcıoğlu metrobüs​ durağında bir metrobüsten çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Seyir halindeki metrobüsün arka tarafından bulunan motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Dumanları gören metrobüs şoförü aracı durdurarak içerisinde bulunan yolcuları tahliye etti. Durağın dışına alınan metrobüs bir süre burada bekletildikten sonra ekiplerin müdahalesi sonrası servise götürüldü.