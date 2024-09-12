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Metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı: Yolcular faciadan döndü

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 20:19 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 20:21

Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolcular iki tekerleğin fırlamasıyla korku dolu anlar yaşadılar. İş çıkışı saatinde Saadetdere durağında metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı. Sarsılan yolcular korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul​'da  Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı. Saadetdere durağı mevkiinde kopan tekerlekler yüzünden yolcular büyük facia atlattı. Kaza​ sebebiyle metrobüs​ hattında uzun kuyruklar yaşandı.

18.00 sıralarında Esenyurt’ta olay metrobüsün ortadaki iki tekerleğinin yerinden çıkmasıyla yaşandı. Kopan tekerlekler sebebiyle sarsılan yolcular paniğe kapıldı. Yolcular metrobüsten tahliye edildi. Kaza​ yapan metrobüs​ çekilene kadar uzun süre trafik yaşandı.

Metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı: Yolcular faciadan döndü - 1. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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