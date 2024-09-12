Metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı: Yolcular faciadan döndü
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
12 Eylül 2024 20:19 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 20:21
Beylikdüzü seferini yapan metrobüste yolcular iki tekerleğin fırlamasıyla korku dolu anlar yaşadılar. İş çıkışı saatinde Saadetdere durağında metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı. Sarsılan yolcular korku dolu anlar yaşadı.
İstanbul'da Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüsün iki tekerleği yerinden fırladı. Saadetdere durağı mevkiinde kopan tekerlekler yüzünden yolcular büyük facia atlattı. Kaza sebebiyle metrobüs hattında uzun kuyruklar yaşandı.
18.00 sıralarında Esenyurt’ta olay metrobüsün ortadaki iki tekerleğinin yerinden çıkmasıyla yaşandı. Kopan tekerlekler sebebiyle sarsılan yolcular paniğe kapıldı. Yolcular metrobüsten tahliye edildi. Kaza yapan metrobüs çekilene kadar uzun süre trafik yaşandı.
Kaynak: tgrthaber.com