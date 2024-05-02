Mevlana'nın şehrinde Solo Türk nefes kesti! Türk Yıldızları'nın prova uçuşu büyük ilgi topladı 

02 May 2024 18:56 - Güncelleme : 02 May 2024 18:59

Konya'daki 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda bulunan Türk Yıldızları ve Solo Türk, Hazreti Mevlana'nın Konya'ya ilk gelişinin 796. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Teşrif-i Mevlana Karşılama Töreni'ne özel bir gösteri sunacak.

PROVA UÇUŞU BÜYÜK İLGİ TOPLADI!

Bu kapsamda Solo Türk, gösteri öncesi çevre keşfi ve prova uçuşları gerçekleştirdi.

Şehirdeki vatandaşlar, gerçekleştirilen uçuşlara büyük ilgi gösterdi. Bazı izleyiciler, balkonlarından ve çatı katlarından uçuşları seyretti.

Yarınki gösteri için hazırlıklarını tamamlayan Solo Türk ve Türk Yıldızları pilotları, prova sonrası üsse geri döndü.

Mevlana Meydanında Solo Türk ve Türk Yıldızları'nın prova uçuşlarını izleyen çocuklar ve büyükler çok beğendiklerini ve ilgi ile izlediklerini ifade etti.