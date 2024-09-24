Mevsimin ilk karı düştü! Cilo Dağları'ndan meraklandıran görüntüler

24 Eylül 2024 09:22 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 09:22

Ülke genelinde sıcak havaların tekrar geleceği tahmin edilirken mevsimin ilk karı düştü. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan Cilo Dağları'na kar yağdı.

Meteoroloji'den 2 ile turuncu 5 ile sarı kodlu uyarı geldi! Yeni haftada hava durumuna dikkat

Meteoroloji'den 2 ile turuncu 5 ile sarı kodlu uyarı geldi! Yeni haftada hava durumuna dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için sık sık kuvvetli yağış uyarısı yapıyor. Ülke genelinde hava sıcaklığının yükseleceği tahmin edilirken mevsimin ilk karı düştü.

MEVSİMİN İLK KARI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Türkiye'nin 2. zirvesi olan 4 bin 135 rakımdaki Cilo Dağları'na mevsimin ilk karı yağdı.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA DÖNDÜ

İlçede son günlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilerken kış mevsimi de yüzünü göstermeye başladı. Yüksekova'da son günlerde etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Cilo Dağları'nın yüksek kesimleri beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düştüğü Cilo Dağları zirvesindeki kar, görülmeye değer görüntüler ortaya çıkarttı.