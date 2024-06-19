Mezarlığa bayram ziyaretine gidenler dehşete kapıldı! Asılı halde buldular
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Haziran 2024 00:30 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 00:30
Kocaeli'de bayram sebebiyle mezarlık ziyaretinde bulunanlar ağaçta asılı halde bulunan cesedi görünce korku dolu anlar yaşadılar.
Kocaeli'de Körfez Mezarlığı'nda bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Polis olay için inceleme başlattı.
Bayram dolayısıyla mezarlıkları ziyarette gelen vatandaşlar, bir kişinin ağaçta asılı olduğu görünce ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemelerde sonra şahıs morga kaldırıldı. Asılı halde bulunan kişinin 35 yaşındaki Erhan A. olduğu ortaya çıktı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı