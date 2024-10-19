Mezarlığa giden aile hayatının şokunu yaşadı: Kimliği belirsiz iki kişinin kemikleri

19 Ekim 2024 10:22 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 10:22

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı'nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hayatını kaybeden bir kadın dedesinin mezarı üzerine defnedilmek istendi. Defin için mezar açılmaya başlandığında korkunç gerçek ortaya çıktı.

İzmir​'in Buca​ ilçesinde bulunan Eski Buca Mezarlığı'nda korkunç bir olay yaşandı. 32 yaşındaki Elif Küntaş akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybetmişti. Cenazesinin ise 1979 yılında hayatını kaybeden dedesi Nurettin Küntaş'ın mezarının üzerine defnedilmesine karar verildi. Defin için mezar açılmaya başlandığında ise Küntaş ailesi hayatının şokunu yaşadı.

POŞET İÇERİSİNDE BULUNDU

45 yıl önce vefat eden dede Nurettin Küntaş'ın mezarı içerisinde bulunan bir poşet açıldı ve içerisinde 2 kişiye ait kemikler bulundu. Tam iskelet olduğu değerlendirilen kemiklerle karşılaşan aile, durumu Mezarlıklar Müdürlüğüne bildirdi. Olay üzerine bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından kemikler, DNA testiyle kimliklerin belirlenmesi üzerine İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına götürüldü.

"BAŞTA KENDİ DEDEMİZİN KEMİKLERİ SANDIK"

Mezar açıldığında kemiklerin çıktığı o anlara şahit olan Elif Küntaş'ın kuzeni Ali Baybars, çıkan kemiklerin önce dedelerine ait olduğunu sandıklarını daha sonra gerçeği öğrendiklerini söyledi. Baybars, "Vefat eden amcamın kızını, 45 sene önce vefat eden dedemizin mezarının üzerine gömecektik. Mezar kazıldığı esnada diz boyundayken torba içerisinde kemikler bulundu. Durumu yetkililere hemen bildirdik. Daha sonra defnimizi yaparak mezarı kapattık. Görünce çok şaşırdık ve kemiklerin kime ait olduğunu sorduk. Önce mezarlık görevlisi kemikleri alıp yana koydu; biz ilk başta dedemizin kemikleri sandık. Ama diz boyunda mezarın olmayacağını biliyoruz. Sonra dedemizin kemikleri olmadığını anladık. Savcılık bununla ilgili soruşturmayı da başlattı" dedi.

Savcılık tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.