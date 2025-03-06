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 | Suat Vilgen

Mezarlık katliamında karar! Üç kadını birden öldürmüştü

Adana'da oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu gelini ile gelininin annesi ve ablasını mezarlıkta silahla vurarak öldüren sanık için karar çıktı. Ormanda saklanırken yakalanan Şemsettin Erkuvan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Olayın detayları ise kan dondurdu.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:32

Adana'da geçtiğimiz yaz korkunç bir olaya sahne olmuştu. Şemsettin Erkuvan isimli şahıs oğlunun intihar ederek ölmesinden sorumlu tuttuğu Güldane Çiçek (21), Şenay Gerçek ve Gaye Gerçek'i mezarlıkta silahla vurarak öldürmüş ve kayıplara karışmıştı. Daha sonra ormanda saklanırken bulunun zanlı, tutuklanırken yaklaşık 7 aylık yargı sürecinin ardından davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanığı 3 cinayetten 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

BARIŞMA İSTEĞİ REDDEDİLİNCE KENDİNİ ASTI

Adana'da bir kız çocuk annesi Güldane Gerçek (21), dini nikahlı eşi Muzaffer Erkuvan'ı iddiaya göre şiddetli geçimsizlik nedeniyle terk edip, kadın sığınma evine yerleşti. 24 Ağustos 2024'te Erkuvan, kendisiyle eşini barıştırması için kayınvalidesi Şenay Gerçek'in evine gitti. Kayınvalidesinin barıştırma teklifini reddetmesi üzerine Muzaffer Erkuvan dışarı çıkıp, kendini ağaca asarak intihar etti. Olay sonrası Erkuvan ailesi, oğullarının ölümünden Güldane ile annesi Şenay ve kız kardeşi Gaye Gerçek'i (25) sorumlu tuttu.

TAKİP EDİP MEZARLIKTA KURŞUN YAĞDIRDI

Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek, 21 Ekim 2024 günü saat 16.00 sıralarında Muzaffer Erkuvan'ın Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'ndaki kabrini ziyarete gitti. İddiaya göre oğlunun intiharı nedeniyle suçladığı ve öfke duyduğu anne ve 2 kızını takip eden Şemsettin Erkuvan, mezarlıkta musalla taşına yakın bir noktadaki banklarda oturan anne ve 2 kızına tabancayla kurşun yağdırıp kaçtı. Başlarından vurulan Şenay, Güldane ve Gaye Gerçek olay yerinde öldü.

Olay sonrası Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip, Şemsettin Erkuvan'ı Göztepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda cinayette kullandığı tabancayla birlikte yamaçtaki bir oyukta saklanmış halde yakaladı.

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ ALMADI

Tutuklanan Erkuvan hakkında ‘kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Erkuvan'ın SEGBİS aracılığı ile katıldığı duruşmada son savunması sorulan sanık Erkuvan, olayı kasıtlı olarak yapmadığını söyledi. Sanık, "Onları görünce ölen oğlum Muzaffer aklıma geldi ve tahrik oldum. Her şey bir anda gelişti. Vicdanınıza ve adaletinize sığınırım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Şemsettin Erkuvan'ı "3 kadına karşı kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Heyet, kararda haksız tahrik indirimi uygulamayıp, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

ETİKETLER
#adana
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