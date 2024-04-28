Mezarlıkta 12 yaşındaki çocuğu köpek ısırdı

28 Nisan 2024 11:25 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 11:36

Kağıthane’de mezarlıkta başıboş bir köpek, korkup kaçan 12 yaşındaki çocuğu ısırdı. Bacağından yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki yabancı uyruklu bir çocuk, okulun hemen yanında bulunan mezarlığa gitti. Burada bir süre dolaşan çocuğa başıboş köpek saldırdı. Saldırı sonucu bacağından yaralanan çocuk can havliyle kendini mezarlıktan dışarıya attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı çocuğu yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı, ısırmayı karşı olarak bir dizi teste tabi tutulacağı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.