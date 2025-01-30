Mezarlıkta bebek cesedi paniği! İçinden çıkan şoke etti
Gümüşhane'de bir mezarlık içerisinde bulunan beyaz torba içerisinde bebek cesedi olduğunu düşünen görevliler, durumu ekiplere bildirdi. ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından açılan poşetin içinden çıkan şey şoke etti.
Gümüşhane'nin Yeni Mahalle Emirler Mezarlığı'nda görevliler, mezarlık girişinde beyaz bir torba buldu. Torbanın içinde bebek olabileceğini düşünen görevliler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
TORBANIN İÇİNDE BİR KEDİ ÇIKTI
İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, beyaz torbanın bulunduğu alanı emniyet şeridiyle çevreleyerek inceleme başlattı. Yapılan incelemede, torbanın içinde bir kedi olduğu belirlendi.
Öte yandan, torbada cansız bedeni bulunan kedinin yanına başka bir kedinin geldiği ve bir süre başında beklediği gözlemlendi.