Mezarlıkta bebek cesedi paniği! İçinden çıkan şoke etti

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Ocak 2025 11:24 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:35

Gümüşhane'de bir mezarlık içerisinde bulunan beyaz torba içerisinde bebek cesedi olduğunu düşünen görevliler, durumu ekiplere bildirdi. ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından açılan poşetin içinden çıkan şey şoke etti.