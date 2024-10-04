Mezarlıkta iki grup birbirine girdi, kurşunlar havada uçuştu

04 Ekim 2024 13:48 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 13:48

Malatya'da mezarlıkta karşılaşan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ardından silahların çekildiği olayda kurşunlar havada uçuştu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Karahan Mahallesi Galip Demirel Caddesi üzerinde gece yarısı bir olay meydana geldi. Müftü mezarlığı içerisinde alacak verecek meselesini görüşmek üzere iki grup bir araya geldi. İki grup arasında kısa sürede tartışma çıktı.

20 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, silahlar konuşurken açılan ateş sonucu M.S.A. ayağında yaralandı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken yaralı özel bir araçla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekiplerin 20 adet boş kovan bulurken, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi ise gözaltına alındı.