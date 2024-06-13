Mezuniyetine 1 gün kalmıştı... Üniversiteli gençten kahreden haber!

13 Haziran 2024 14:49 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 14:58

Eğirdir - Konya kara yolu Kemik Hastanesi yolunda meydana gelen feci kazada Üveys Sırlı (21) idaresindeki otomobil, hastane alt yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı, daha sonra takla attı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ÜNİVERSİTELİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü Üveys Sırlı ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan; T.G., M.S., S.O. ve K.S. ambulanslarla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine götürüldü.

1 GÜN SONRA MEZUN OLACAKTI

Yaralı öğrencilerden durumu ağır olan S.O. isimli öğrenci ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

Sürücü Üveys Sırlı’nın 6 Şubat depreminde annesini kaybettiği ve kaza sırasında otomobilde bulunan ablası Misline Sırlı’nın 1 gün sonra düzenlenmesi planlanan mezuniyet töreni için Kahramanmaraş’tan Eğirdir’e geldiği öğrenildi.

Eğirdir Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 21 yaşındaki Üveys Sırlı’nın cenazesinin Kahramanmaraş’a gönderileceği öğrenildi.

ISPARTA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TAZİYE MESAJI

Genç yaşta hayatını kaybeden Üveys Sırlı için Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü Taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, "Eğirdir Yurt Müdürlüğümüz ve aynı zamanda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencisi Üveys Sırlı geçirdiği elim bir trafik kazası sonucunda vefat etmiştir. Öğrencimize Allah’tan rahmet, başka ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.