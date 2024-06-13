Mezuniyette 'kız öğrencilere kıyafet kısıtlaması' skandalında yeni gelişme! Valilik duyurdu

13 Haziran 2024 12:59 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 13:06

Gebze’de Alaettin Kurt Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen mezuniyet töreninde kız öğrenciler kıyafetleri nedeniyle mezuniyet törenine alınmamışlardı. Kocaeli Valiliği olayla ilgili açıklama yaparak müfettiş görevlendirildiğini duyurdu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizdeki bir okulun mezuniyet töreninde meydana geldiği iddia edilen ve bazı sosyal medya hesapları ile basında yer alan iddia ve haberlerle ilgili olarak gerekli incelemeleri yapmak üzere Valiliğimizce iki Eğitim Müfettişi görevlendirilmiştir.

Konu tüm yönleriyle incelenmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

FORM DOLDURTTULAR

Okulun oluşturduğu 'Mezuniyet Komisyonu' tarafından velilere, 'Veli izin onay formu' gönderildi. Formda, 'Milli Manevi değerlere, kılık kıyafet yönetmenliğindeki temel sınırlandırmalara (Yırtık veya delikli kıyafetler ile şeffaf kıyafetler giyemez. Vücut hatlarını belli eden şort, tayt gibi kıyafetler ile diz üstü etek, kısa pantolon koluz gömlek ve tişört giyemez. Siyasi sembol içeren simge, şekil ve yazıların yer aldığı fular, bere, şapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamaz) ifadeleri yer alırken, velilerin imzalaması istendi.