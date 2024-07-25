MGK iki ay aranın ardından Suriye gündemiyle toplanıyor

25 Temmuz 2024 00:32 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 00:33

Devletin en üst koordinasyon kurulu Milli Güvenlik Kurulu üyeleri, iki ayda bir yaptığı toplantılarından birini yapmak üzere yarın bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nda yapılacak olan zirvede iç güvenlik meselelerinin yanı sıra terörle mücadele gündemi ve sınır ötesi operasyonlar ele alınacak.

SURİYE İLE NORMALLEŞMEDE YOL HARİTASI

MGK'nın en önemli gündemlerinden biri Suriye ile ilişkilerin normalleştirilmesi sürecinde atılacak adımlar ve yol haritası olacak. Beşar Esad yönetimindeki Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ilişkilerin ne yönde ilerlemesi gerektiği ele alınacak.

Bunun yanı sıra kurulun İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılar, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve Kıbrıs ve Yunanistan ile son dönemdeki gerilimli gelişmeler masaya gelecek.

Toplantıda Irak'ın kuzeyindeki PKK hedeflerinin yok edilmesi için hem karadan hem de havadan aralıksız devam eden operasyonların üzerinde durulacak. Sahadan gelen askeri ve istihbari bilgilerle birlikte operasyon bölgesinde atılacak adımlar ele alınacak. Kurul üyeleri, FETÖ ve DEAŞ gibi diğer terör örgütleriyle mücadeledeki son durumla ilgili de kurula bilgi sunacak.