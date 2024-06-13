MGM'den haziran ayında 13 kente fırtına uyarısı! Sarı kodlu alarm verildi

13 Haziran 2024 16:23 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 16:24

Haziran ayının gelmesiyle birlikte Türkiye sıcak havanın etkisini altına girdi. Birçok bölgede termometreler 40 dereceyi geçti. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de uzmanlar kavurucu sıcaklardan etkilenmemek için öğle saatlerinde zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlar kavurucu sıcaklarla mücadele ederken MGM'den yeni bir uyarı daha geldi. MGM'nin resmi sitesinden yayımladığı güncel hava durumu raporunda; 13 kente sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

13 KENTE SARI KODLU UYARI

MGM'nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller ise şunlar:

Afyonkarahisar

Aydın

Balıkesir

Bilecik

Burdur

Bursa

Denizli

Eskişehir

Isparta

İzmir

Kütahya

Manisa

Uşak

GÜNCEL HAVA DURUMU RAPORU (13 HAZİRAN 2024)

Öte yandan MGM'nin yayımladığı 13 Haziran 2024 tarihli hava durumu raporuna göre ise ülkemizin iç ve batı bölgelerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Edirne, Kırklareli, Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.