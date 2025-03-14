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 | Murat Makas

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli, 14 Mart Tıp Bayramı sebebiyle Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu aradı ve sağlık çalışanlarının bayramını tebrik etti.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı mesajı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 13:46

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu telefonla arayarak, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.

BAKAN MEMİŞOĞLU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

14 Mart Tıp Bayramı nereden çıktı?
Tıp alanında çalışan herkese hitap eden 14 Mart Tıp Bayramı ilk kez 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgali sırasında tıp öğrencilerinin yabancı işgal güçlerine karşı tepkisi olarak kutlanmıştır.İngiliz işgali altında olan Tıbbiye, Hikmet Boran önderliğindeki tıp öğrencilerinin korumasındadır.
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