MHP Genel Başkanı Bahçeli'den, Bakan Memişoğlu'na Tıp Bayramı mesajı

14 Mart Tıp Bayramı nereden çıktı?

Tıp alanında çalışan herkese hitap eden 14 Mart Tıp Bayramı ilk kez 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı sonunda İstanbul'un işgali sırasında tıp öğrencilerinin yabancı işgal güçlerine karşı tepkisi olarak kutlanmıştır.İngiliz işgali altında olan Tıbbiye, Hikmet Boran önderliğindeki tıp öğrencilerinin korumasındadır.