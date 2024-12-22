Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar: "Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz"

22 Aralık 2024 14:11 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 14:32

Partisinin düzenlediği Siyaset ve Liderlik Okulu 20. Dönem Sertifika Töreni'nde açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Kardeşliğin kalleş tehditlerle tahribine müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 20. Dönem Sertifika Töreninin açılış töreninde konuşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Sahip oldukları bilgiyi paylaşan öğretim görevlilerine de teşekkür ederim. Siyaset ve liderlik okulumuzun 20. dönem programına katılan kardeşlerimi gönülden kutluyorum. Düşünmek var oluş bilincinin tefekkür vadisidir. Düşünce yoksunu insan kaynağı kesilen dere nasılsa odur. Durgun ve durağan her şey katılaşmaya kokuşmaya müstahaktır. Hareket varsa değişik dinamikleri devrededir. Türkiye yeni yüzyılın zirvesine tırmanmaktadır. Türkiye kabuğunu kırmıştır.

Sırf muhalefet için muhalefet yapanlar esasta siyasetin konusu değildirler. Histeri krizine yakalanmışlardır. Işığı karanlıkta arayan biçarelerin demokrasiye katkı sağlaması beyhude bekleyiştir.

Türk milleti tarihin müktesebatı ile birleşmiştir. Geleceğe bakışımız geçmişimizle belirlenmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonu düşünce temelinde oturmuştur. Kendimiz kimliğimiz bilemezsek yapamazsak her tercih hesapta olmayan sonlarla karşılaştıracaktır. Kendimizi, milletimizi, tarihimizi, dostumuzu biliyoruz. Ne kendimize sınır koyuyor ne de gem vuruyoruz. Siyasi hırslara boyun eğmiyoruz. Demokrasiyi, özgürlüğü önüne gelen diline pelesenk eder ancak kafa yoran sınırlıdır. Siyasetin kendisi mekan, kararı demokratik zaman, kurulum ustası da akıl sahibi insandır.

"OYNANAN OYUNLARI BOZAN DAVA NEFERLERİYİZ"

Biz olayların peşinde sürüklenen değiliz. Hadiselerin oyuncağı değil, oynanan oyunları bozan dava neferleriyiz. Biz Cumhur İttifakı’yız. Sipariş telkinlere, sinsi kulislere sonuna kadar kapalıyız.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNE KARAR VERECEK OLAN SURİYELİLERDİR"

Suriye’de yeni bir gerçeklik başlamıştır. Siyasetin dengeli olması Suriye halkı için yegane dileğimizdir. Siyasi ve toprak birliğinin olması, iç barışın olması ihmal edilemez ihtiyaçtır. Suriye’nin geleceğine karar verecek olan Suriyelilerdir. Türkiye’nin paylaşacak pek çok tecrübesinin olduğu da gerçektir.