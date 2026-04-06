Gündem
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kimdir, kaç yaşında? MHP İstanbul İl Başkanı kim oldu?

Milliyetçi Hareket Partisi’nde İl Teşkilatı ve 39 ilçe teşkilatı feshedildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, feshedilen teşkilatın ardından yeni görevlendirmeyi duyurdu. Yalçın açıklamasında “ Tüzüğümüzün 52. ve 54. Maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul il başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.” ifadelerine yer verdi. Yeni göreve gelen Volkan Yılmaz, uzun yıllar profesyonel olarak futbol ile uğraşırken MHP’de ilçe yönetim kurulu üyeliği, il yönetim kurulu üyeli, il başkan yardımcılığı gibi görevlerde bulundu. 7 yıl boyunca MHP’de MYK Üyesi olarak görevler üstlendi. Peki MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte, hayatına ilişkin bilgiler…

MHP’de yeni İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz oldu. Üniversite eğitimiyle dikkat çeken Yılmaz, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nü tamamladı. Spor kariyerinin ardından siyasete yönelen Yılmaz, MHP’de önemli görevler üstlendi. İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Yılmaz, doğup büyüdüğü ilçe olan Silivri’de 2019 yılında belediye başkanı adayı oldu. Oyların yüzde 46,78’ini alarak belediye başkanı seçildi ve 4 yıl görev yaptı. 2024 yılında yapılan yerel seçimlerde ise seçimi ikinci olarak tamamladı. Peki MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kimdir? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz getirildi.
Volkan Yılmaz, 17 Ocak 1972'de İstanbul'un Silivri ilçesinde doğdu.
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü mezunudur.
Profesyonel futbol geçmişi bulunmaktadır ve Silivrispor'da forma giymiştir.
MHP'de Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve MYK Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.
2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanı seçilmiş ve 4 yıl görev yapmıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

MHP İSTANBUL İL BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

17 Ocak 1972 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde dünyaya gelen Volkan Yılmaz, İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece’de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nde tamamladı.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası’nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi’nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Yılmaz, 2012-2019 yıllarında da Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olarak görev yapmıştır.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Yönetimler seçimlerinde Silivri Belediye Başkanlığına seçilen Volkan Yılmaz, Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesidir.

