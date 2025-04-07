MHP lideri Bahçeli, Studio Ghibli akımına katıldı! Özel kalemi fotoğrafı paylaştı

CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?

Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. "ChatGPT Ghibli filtresi," de genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel için kullanılıyor.