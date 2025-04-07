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 | Murat Makas

MHP lideri Bahçeli, Studio Ghibli akımına katıldı! Özel kalemi fotoğrafı paylaştı

Geçirdiği ameliyat sonrası tekrar çalışmalara başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medyada yapay zeka "Studio Ghibli" akımına katıldı. Bahçeli'nin fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede yayıldı. İşte o görüntü...

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MHP lideri Bahçeli, Studio Ghibli akımına katıldı! Özel kalemi fotoğrafı paylaştı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
07.04.2025
saat ikonu 13:39
|
GÜNCELLEME:
07.04.2025
saat ikonu 13:44

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümünde anma törenine katılarak görüntü verdi. Bahçeli, cuma günü MHP Genel Merkez'ine gelerek çalışmalarına yeniden başlamıştı.

MHP lideri Bahçeli, Studio Ghibli akımına katıldı! Özel kalemi fotoğrafı paylaştı

BAHÇELİ AKIMA KATILDI

Devlet Bahçeli son günlerde sosyal medyada popüler olan bir akıma katıldı. Yapay zeka destekli araçların etkisiyle Studio Ghibli tarzı görseller büyük ilgi görüyor. Bahçeli, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekilleri başta olmak üzere parti teşkilatı, Genel Merkez personeliyle fotoğraf çektirdi. Bahçeli ile fotoğraf çektirenler arasında yer alan Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz da yer aldı.

MHP lideri Bahçeli, Studio Ghibli akımına katıldı! Özel kalemi fotoğrafı paylaştı

''AKIM VAR DEDİLER, GELDİK''

Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, fotoğrafı "Studio Ghibli" filtresinden geçirerek Instagram hesabından yayınladı. Yavuz, paylaşmının altına "Akım var dediler, doğru zamanda, doğru fotoğrafla geldik..." yazdı.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHATGPT GHİBLİ FİLTRESİ NEDİR?
Studio Ghibli, Japon sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olarak biliniyor. "ChatGPT Ghibli filtresi," de genellikle Studio Ghibli'nin anime tarzını ve estetiğini taklit eden bir görsel için kullanılıyor.
ETİKETLER
#türkiye
#devlet bahçeli
#mhp
#video
#fotoğraf
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#yapay-zeka
#Studio Ghibli
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