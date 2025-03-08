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 | Murat Makas

MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için bir mesaj paylaşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum" dedi.

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MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
08.03.2025
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
08.03.2025
saat ikonu 10:31

MHP'nin sosyal medya hesabından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin mesajı paylaşıldı. Kadınların medeniyetin gülzarı, milletin itibar ve istiklal gücü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

https://x.com/MHP_Bilgi/status/1898116547102507266

''ŞİDDETİN OLMADIĞI, GÖZYAŞLARIN AKMADIĞI...''

"Şiddetin olmadığı, gözyaşlarının akmadığı, acılı seslerin duyulmadığı, dostça, kardeşçe, huzur içinde, insanlık değerlerine kemali hürmetle bağlanarak, nice 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü karşılayıp kutlamayı temenni ediyorum.

Ülkemin her yöresinde hayatın yükünü sırtlamış hanımefendilere selam ve saygılarımı iletiyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

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Sıkça Sorulan Sorular

8 Mart dünya kadınlar günü ne zaman başladı?
8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Kadın, bir toplumun temel taşı, ailenin en önemli direğidir.
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