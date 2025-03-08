MHP lideri Bahçeli'den 8 Mart mesajı

8 Mart dünya kadınlar günü ne zaman başladı?

8 Mart, Birleşmiş Milletler tarafından kadınlara ekonomik ve sosyal alanda eşit hakların tanınmasının 1977'de onaylanmasından bu yana tüm dünyada, bir farkındalık oluşturmak için “Dünya Kadınlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Kadın, bir toplumun temel taşı, ailenin en önemli direğidir.