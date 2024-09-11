MHP lideri Bahçeli’nin hayatı kitap oluyor

11 Eylül 2024 13:00 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 13:03

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin hayatı kitap oluyor. Kitabın tanıtımı MHP'nin resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

MHP, X hesabından yaptığı videolu paylaşımda Devlet Bahçeli’nin hayatının kitap olacağını açıkladı. Paylaşımda Bahçeli'nin "Dünya başıma yıkılsa, aç kalıp muhtaç düşsem yine namerde el açmam, yine de bu davadan dönmem. Bu emanete leke sürdürmem" sözleri eşliğinde kitabın tanıtımı yapıldı.