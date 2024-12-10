MHP'den Suriye'de yaşananlar sonrası Türkiye ve İsrail arasında savaş uyarısı: Acilen belirlemeliyiz!
İsrail'in Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yönünü Suriye'ye çevirmesine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hükümete uyarılarda bulundu. Fiziksel savaş ihtimalini vurgulayan Özdemir Türkiye'nin angajman kurallarını belirlemesini istedi.
İsrail'in Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yönünü Suriye'ye çevirmesine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hükümete uyarılarda bulundu.
Özdemir İsrail’in Suriye’deki ilerleyişine işaret ederek, İsrail’in Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştığını ve bu durumun angajman kurallarının hızla belirlenmesini gerektirdiğini söyledi. Türk dış politikasının Ankara merkezli bir yaklaşımla, bölgesel ve küresel alanda daha etkili bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini altını çizdi.
"ANGAJMAN KURALLARIMIZI ACİLEN BELİRLEMELİYİZ"
Özdemir "Zira sahadan gelen bilgilere bakılırsa, Gazze'den kaynaklı soykırım suçunu boynuna asmış bulunan İsrail'in, Suriye'deki işgal girişimleri yalnızca Golan Tepeleri ile sınırlı kalmayacak gibi durmaktadır. Dikkat buyrulursa İsrail Şam'a 20 kilometreye kadar yaklaşmıştır. Bu durum, yakın bir süre içerisinde İsrail ile fiziki temas hattına gireceğimiz anlamına da gelmektedir. Bu şartlar altında angajman kurallarımızı acilen belirlemeliyiz. Cumhuriyet tarihimizin en hassas dönemlerinden geçerken, Ankara merkezli yaklaşımımızı ve Ankara vizyonunu hayata geçirme zorunluluğumuzu bizlere tarih tekrar hatırlatmaktadır. Büyük Türkiye ülkümüz işte böyle hayat bulacak, Türk ve Türkiye Yüzyılı inanç, azim ve kararlılıkla mutlaka hayata geçecektir." ifadelerini kullandı.