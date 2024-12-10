MHP'den Suriye'de yaşananlar sonrası Türkiye ve İsrail arasında savaş uyarısı: Acilen belirlemeliyiz!

10 Aralık 2024 20:43 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 00:59

İsrail'in Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından yönünü Suriye'ye çevirmesine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, hükümete uyarılarda bulundu. Fiziksel savaş ihtimalini vurgulayan Özdemir Türkiye'nin angajman kurallarını belirlemesini istedi.

İsrail'in Suriye​'de Esad​ rejiminin devrilmesinin ardından yönünü Suriye'ye çevirmesine dikkat çeken MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri​ Milletvekili İsmail Özdemir, hükümete uyarılarda bulundu.

Özdemir İsrail’in Suriye’deki ilerleyişine işaret ederek, İsrail’in Şam’a 20 kilometreye kadar yaklaştığını ve bu durumun angajman kurallarının hızla belirlenmesini gerektirdiğini söyledi. Türk dış politikasının Ankara merkezli bir yaklaşımla, bölgesel ve küresel alanda daha etkili bir şekilde devam ettirilmesi gerektiğini altını çizdi.