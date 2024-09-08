MHP'li İsmet Büyükataman, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne alınmadı, arbede çıktı

08 Eylül 2024 15:34 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:35

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ertuğrul Gazi Türbesi'ne alınmadı. Büyükataman içeri alınmayınca partililer duruma tepki gösterdi ve arbede çıktı.

Bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde, etkinlik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindeki heyet, ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Alpler tarafından karşılanıp ardından Alplerin 'Saygı Nöbeti' devir teslim törenini izlediler.

Daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret amacıyla içeri giriş yapılırken, Cevdet Yılmaz'ın korumaları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ı içeri almadı.

ARBEDE ÇIKTI

Bu sırada MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve diğer partililer bu duruma tepki gösterdi. Gerginliğin arttığı anlarda arbede çıkarken, Büyükataman sonrasında içeri girebildi. Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, olaylara müdahale ederek MHP'lilere sakinleşmeleri yönünde uyarılarda bulundu. Ayrıca, türbeden çıkış sonrası tören alanına girişte de kısa süreli bir arbede yaşandı ve güvenlik güçleri zor anlar yaşadı.