Microsoft'un yazılım sorunu dünyayı etkiledi: Hava trafiğinde yoğunluk oluştu
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:24
Microsoft'un sisteminde yaşanan sorun dünya genelinde bir çok sektörü aksattı. Krizden en çok etkilenen ise uluslararası havayolları şirketleri oldu. Dünya genelinde oluşan hava trafiği haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk gözler önüne serildi.
Teknoloji devi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.
Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmaların da aralarında bulunduğu firmalarla birlikte United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi.
HAVA TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK
Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi. Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı