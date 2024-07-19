Microsoft'un yazılım sorunu dünyayı etkiledi: Hava trafiğinde yoğunluk oluştu

19 Temmuz 2024 12:18 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:24

Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

Microsoft çöktü! Dünya felç oldu! İşte küresel ağda çöken diğer sistemler

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Küresel şirketlerden çöktü mü sorusuna cevap geliyor! AJet, THY, Denizbank ve pek çok şirket sorunları belirtiyor

Teknoloji devi Microsoft’un sistemlerinde yaşanan arıza pek çok sektörü etkiledi.

Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmaların da aralarında bulunduğu firmalarla birlikte United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi.

HAVA TRAFİĞİNDE YOĞUNLUK

Hava trafiği yoğunluğu haritasında uçakların oluşturduğu yoğunluk görüntülendi. Microsoft işletim sisteminin de direkt olarak hatadan etkilendiği ve bilgisayarda mavi ekran sorunu ile karşılaşıldığı rapor edildi. Ayrıca dünya genlinde bankacılık sektöründe sorunlar olduğu kaydedildi.