Mide bulandıran görüntü! Sokak ortasında öyle bir şey yaptı ki...

12 Haziran 2024 16:58 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:02

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, kaldırımda koyun küçükbaş hayvan kesen ve her yeri kana bulayan kasaba yönelik çalışma başlattı.

Seyhan polisleri, İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesine bağlı zabıta ekiplerini koordine ederek söz konusu adrese baskın yaptı.

148 BİN TL CEZA

İş yeri kontrol edilirken sahibi İbrahim Halil Ş.'ye (19), zabıta ekiplerince kaldırım işgalinden 977 TL, kaçak kesimden 2 bin 20 TL ve İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince 146 bin TL para cezası uygulandı. İş yerine toplamda 148 bin 977 TL para cezası kesildi.

İş yeri ise mühürlenip kapatıldı.