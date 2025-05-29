Mide bulandıran görüntüler: Tonlarca ele geçirildi! Ne eti olduğu bile belli değil

Halkın sağlığını tehlikeye atan gıdada hile yapan kaçakçılara jandarma dur dedi. Mardin istikametinden Şanlıurfa istikametine giden bir kamyoneti durduran jandarma hijyen kurallarına aykırı etleri tespit etti. Etlerin hangi hayvana ait olduğu araştırılıyor.

Gıdada hile yapan sahtekarlar halkın sağlığıyla oynarken ekipler geniş çaplı aramalarla zararlı ürünleri tek tek ifşa ediyor. Jandarmanın şok uygulama sonucu kaçakçılıkla mücadelede geçit verilmedi.

HANGİ HAYVANA AİT OLDUĞU BİLİNMİYOR

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şanlıurfa - Mardin karayolunun Karakuzu Karakolu uygulama noktasında kapalı kasa bir kamyoneti durdurdu.

PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON 360 BİN TL

Kamyonette arama yapan ekipler, piyasa değeri 1 milyon 360 bin Türk Lirası olan 1 ton 700 kilogram ağırlığında mühürsüz büyükbaş hayvan eti tespit etti. Faturasız ve hijyen kurallarına aykırı taşınan etlere el koyan ekipler, hangi hayvana ait olduğunu belirlemek için numune aldıktan sonra geri kalan kısmını da imha etti.