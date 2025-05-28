Mide bulandıran görüntüler: Tuvaletten sızan su içine karıştı! Vatandaşa bunları içireceklerdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri halk sağlığını hiçe sayan bir imalathanede mide bulandıran anları ortaya çıkardı. Tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu imalathanede aykırı şartlarda üretim yapıldı. İşte denetimden görüntüler...

Hileli gıdaları piyasaya süren veya temizlik kurallarına uymayıp üretim gerçekleştiren firmalar tek tek ifşalanıyor. Antalya'nın Alanya ilçesinde zabıta ekipleri iş yerlerine denetim yaptı. Yapılan denetimler sonucunda genel temizlik kurallarına uyulmayan ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan şalgam imalathanesi mühürlendi.

TUVALETTEN SIZAN SU KARIŞTI

Üretimin depo olarak kullanılan sağlıksız alanda yapıldığı, tuvalet ile üretim alanının iç içe olduğu, tuvaletten sızan suyun imalat alanına karıştığı ve tüm gıda ürünlerinin doğrudan yerle temas ettiği gözlemlendi. Genel temizlik kurallarına tamamen aykırı hareket eden iş yerinin gıda üretimiyle ilgili hiçbir yasal izninin olmadığı ve iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı da bulunmadığı ortaya çıktı. İlgili mevzuatlar doğrultusunda işlem yapılıp tutanak düzenlenerek, iş yeri mühürlendi.

SAĞLIKSIZ VE RUHSATSIZ İŞLETMELERE MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK

Alanya Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden hiçbir uygulamaya göz yumulmayacağını vurgulayan Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Hijyen kurallarına aykırı, sağlıksız ve ruhsatsız şekilde üretim yapan hiçbir işletmeye müsamaha göstermeyeceğiz. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önce gelir. Bu doğrultuda denetimlerimiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

