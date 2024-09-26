Mide bulandıran olayda yeni gelişme! Sapık öğretmenin cezası belli oldu!

26 Eylül 2024 11:59 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:02

Konya'da bir lisede coğrafya öğretmenliği yapan 55 yaşındaki M.K, 15 yaşındaki öğrencisine sosyal medya üzerinden cinsel içerikli mesajlar attı. Bununla da kalmayıp öğrenciyi okulda taciz ettiği iddiaları üzerine öğretmen hakkında soruşturma başlatılmıştı. Yaşananlar sonrası tutuklanan öğretmenin cezası belli oldu. İşte iğrenç olayın detayları...

İğrenç olay Konya​'da 10. sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki B.D'nin şikayetiyle ortaya çıktı. Geçtiğimiz nisan ayında ailesine, 55 yaşındaki coğrafya öğretmeni M.K'nın kendisine, WhatsApp ve Instagram üzerinden cinsel içerikli mesajlar attığını söyleyen kız tacizin okulda da devam ettiğini söyledi. Genç kız ayrıca öğretmeninin kendisini eve bırakırken öpmeye çalıştığını, okulda da kendisine tacizde bulunduğunu tek tek anlattı. Aile kızlarının anlattıkları üzerine suç duyurusunda bulununca öğretmen tutuklandı.

SAPIK ÖĞRETMENE 10 YIL 3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; yaşananlar üzerine açılan davada coğrafya öğretmeni M.K., hakkındaki iddiaları reddetti. Ama öğrencisine attığı mesajlar sapık öğretmeni ele verdi. Mahkeme indirim uygulamadığı M.K'yı 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan 7 yıl 6 ay, 'Cinsel taciz' suçundan da 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası olmak üzere toplam 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme tarafından açıklanan gerekçeli kararda ise "M.K'nın B.D'ye gönderdiği ve neredeyse tamamının mağdur ile cinsel ilişki kurmaya yönelik cinsel içirikli mesajlar olduğunun anlaşılması ve tüm dosya kapsamından M.K'nin savunmalarının cezadan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmekle, bu nedenle mahkememizce itibar edilmemiştir.

M.K.'nın geçmişi, sosyal ilişkileri, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri göz önüne alınarak ve suçtan doğan sorumluluğu kabul etmemesi, pişman bir tavrının bulunmaması, kendisine emanet edilen bir kız çocuğuna nefsi kabaran ve cinsellik düşünen birisinin iyi halli olduğundan da söz etmek mümkün olmadığı" belirterek takdir ve iyi hal indiriminin uygulanmamasına karar verildiği belirtildi."

Kararda M.K.'nın genç kıza attığı mesajlarda 'Karıcığım', 'Sevgilim' gibi kelimeler kullandığına da yer verildi.

TACİZE UĞRAYAN GENÇ KIZ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Öte yandan lise öğrencisi B.D., mahkemedeki ifadesinde yaşadığı iğrenç tacizi anlattı. B.D., "Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarım çıktığı benim geride kaldığım bir zaman, sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı.

Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu. 'Git istersen yanına otur, elini tut, sevgili misiniz?' diye öğretmen tutumuna yakışmayan kıskanç tavırlara giriyordu'' ifadelerini kullandı. Tutuklu sanık öğretmen M.K. ise savunmasında, "Bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum" savunması yaptı.