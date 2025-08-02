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 | Murat Makas

Mide bulandıran tablo! 345 kilo küflenmiş tavuk ele geçirildi

Elazığ'da bir yemek üretim işletmesinde yapılan denetimde, bozulmuş 345 kilogram tavuk eti ele geçirildi.

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Mide bulandıran tablo! 345 kilo küflenmiş tavuk ele geçirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.08.2025
saat ikonu 14:52
|
GÜNCELLEME:
02.08.2025
saat ikonu 14:52

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kontrol Görevlisi ekipleri tarafından yürütülen denetimlerde, bir yemek üretim işletmesinde yapılan incelemelerde etiketsiz, kokuşmuş, bozulmuş ve küflenmiş yaklaşık 345 kilogram tavuk tespit edildi.

Mide bulandıran tablo! 345 kilo küflenmiş tavuk ele geçirildi

HALK SAĞLIĞINA RİSK

Halk sağlığı açısından risk oluşturan ürünlere ekipler tarafından el konulurken, standartlarına aykırı hareket eden işletme hakkında ise 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.

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